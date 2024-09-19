هجوم سمكة قرش يودي بحياة سائحة ألمانية في جزر الكناري

الوكيل الإخباري- توفيت امرأة ألمانية بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. وذكرت صحيفة "أتلانتيكو هوي" الرقمية ووسائل إعلام أخرى الثلاثاء، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، أن السائحة، البالغة من العمر 30 عاماً، أنقذت حية بواسطة طائرة إنقاذ إسبانية، لكنها أصيبت بسكتة قلبية أثناء نقلها إلى جزر الكناري.

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ووفقاً للتقارير، كانت المرأة الألمانية تبحر في المحيط الأطلسي على متن قارب بريطاني عندما قفزت إلى المياه على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب جزر الكناري يوم الإثنين الماضي، وتعرضت لهجوم من سمكة القرش.



وذكرت التقارير أنها فقدت ساقها في الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى تابع لجزر الكناري، حيث أكد الأطباء وفاتها.



ووفقاً لـ"أتلانتيكو هوي"، أبلغت السلطات الإسبانية في البداية السلطات المعنية في المغرب القريب، لكنها قيل إنها رفضت تقديم المساعدة. لذلك تم استدعاء سلاح الجو الإسباني، الذي حرك على الفور مروحية إنقاذ.



وأفادت الصحيفة بأن هجمات أسماك القرش على البشر في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي نادرة جداً، فمنذ بدء تسجيل الحالات في القرن الـ16، تم تسجيل سبع هجمات فقط. ولم يتضح بعد نوع سمكة القرش التي كانت وراء الهجوم ولا أصل السائحة الألمانية بشكل دقيق.