هذا أبرز أسباب اندلاع حريق بالسيارة أثناء المسير !

الوكيل الإخباري- ربما شاهد العديد مشاهد لاشتعال حريق بإحدى السيارات المحيطة، ما يمكن أن يمثل خطرًا مباشرًا على حياة الركاب والأشخاص المحيطين.

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قد يحدث ذلك بسبب بعض المشاكل في السيارة، وفي هذه الحالة قد يعجز المتضرر عن التصرف.



من أبرز الأسباب التي قد تؤدي لاشتعال الحرائق بالسيارة هو تسرب أحد الزيوت من أسفل السيارة أو تناثر بعضها في غرفة المحرك عند تغييره. ومع ارتفاع الحرارة، يمكن أن يؤدي ذلك لاندلاع النيران.



كما يمكن أن يتسبب أي تسريب بمنظومة الوقود في الوصول لنفس النتيجة.



وقد يتسبب انفجار الفيوزات باستمرار أيضًا في اشتعال النيران، والذي يحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وصعود الحرارة في حد ذاته سبب كافٍ لحدوث الكارثة بسبب خلل في إحدى أجزاء منظومة التبريد واستمرار حركة السيارة.



وهناك عدة خطوات يجب اتباعها في حالة حدوث حريق بالسيارة



أولها هي التحرك بشكل سريع للتوقف في منطقة آمنة، ثم التحرك لإخماد الحريق عبر الطفاية، والتي يمكن أن يقوم البعض بفتح غطاء الحقيبة الخلفية لإحضارها، ما قد يزيد من حدة النيران. يمكن أن يتسبب في نفس المشكلة فتح غطاء المحرك، حيث يتم توجيه الهواء بشكل أكبر نحو الحريق.



يجب تجنب تعريض أية مياه للنار، حيث سيؤدي اختلاطها مع النار لزيادة الحريق. الطريقة الأمثل للإطفاء تتمثل في استخدام الطفاية أو الرمال.



وعند العجز عن إطفاء الحريق، يجب القيام سريعًا بطلب خدمة المطافي للحضور وإنقاذ الموقف.