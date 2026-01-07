هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم

الوكيل الإخباري- جددت فنلندا تصدّرها لتقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في آذار 2025، للعام الثامن على التوالي. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى عوامل مثل الدعم الاجتماعي، والمساواة، والحرية، والثقة بالمؤسسات، وانخفاض الفساد.

ويتعامل الفنلنديون مع اللقب بتواضع، مفضلين مفاهيم الرضا والتوازن على السعادة الدائمة. وتبرز جاذبية فنلندا في نمط حياتها اليومي القائم على الأمان، والارتباط بالطبيعة، وثقافة الساونا، والتصميم المستدام، والطعام . كما تلعب الطبيعة دورًا أساسيًا في رفاه السكان، من الغابات والبحيرات إلى أنشطة الهواء الطلق، ما يعكس قوة نموذج الرفاه الاجتماعي في دول الشمال الأوروبي.