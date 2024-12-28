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هذه العلامة .. دليل على أخطر الأمراض النفسية

الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا
الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا
السبت، 28-12-2024 09:45 ص
الوكيل الإخباري- إن كنت تعاني مزاجا سيئا وتحرص على إخفاء أعراضه عن محيطك، فاحذر ربما تعاني مرضا عقليا خطيرا يدعى "الاكتئاب المبتسم".اضافة اعلان


ويظهر هؤلاء الأشخاص وكأنهم يعيشون حياة طبيعية، حتى أنهم يبدون سعيدين في المناسبات العائلية والاحتفالات، بينما هم في الواقع يكافحون داخليا مع مشاكل نفسية قد تصل إلى مستويات خطيرة.

وصنف علماء النفس الاكتئاب المبتسم أو البشوش بأنه أخطر أنواع الاكتئاب، لأن المصاب به ينجح في إخفاء حزنه واضطرابه النفسي ما قد يُعرضه للمزيد من الضغط النفسي الذي يدفعه في نهاية الأمر إلى إنهاء حياته، وفقا لموقع "هيلث لاين".

وتوضح أنيتا جوهيل ثورب، المدربة في مجال الصحة العقلية، أن "الناس الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يبدون في الظاهر وكأنهم يتحكمون في حياتهم، ولكنهم في الواقع يعانون في صمت، ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية بالتظاهر بالسعادة".

وتوصي ثورب بضرورة التحقق من مشاعر أحبائك خاصة في الأوقات الصعبة مثل العطلات.

وأضافت: "إذا لاحظت أن أحد أحبائك يظهر علامات (الاكتئاب المبتسم)، من المهم أن تقدم له الدعم المناسب".

وتابعت: "حاول التحدث معه بشكل لطيف ودون إصدار أحكام، كما يمكنك طرح سؤال بسيط مع الحرص على أن يكون السؤال مفتوحا لتمكين الشخص من التعبير عن مشاعره".

وذكرت: "إذا شعرت أن الأمور تتدهور بشكل كبير، فمن المهم توجيههم إلى المساعدة المتاحة، مثل طبيب مختص أو مراكز الرعاية العاجلة".

سكاي نيوز
 
gnews

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