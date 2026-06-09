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هروب من الشرطة يتحول إلى فريسة تمساح بأمريكا

لاغفقسغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:08 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض رجل أمريكي لهجوم من تمساح داخل مستنقع في ولاية لويزيانا، أثناء محاولته الهرب من الشرطة بعد الاشتباه بقيادته سيارة بشكل متهور.

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وذكرت شرطة الولاية أن الحادثة وقعت في 7 يونيو، بعدما تلقت بلاغات عن سيارة تسير بتهور، قبل أن تصطدم بحاجز خرساني وينفجر أحد إطاراتها. وتم توقيف السائق لاحقًا للاشتباه بقيادته المتهورة.


وخلال التحقيق، فرّ السائق إلى مستنقع قريب، حيث هاجمه تمساح وتسبب له بإصابات في ذراعيه، لكنه واصل الهرب قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه باستخدام طائرات مسيّرة.


وأكدت السلطات نقل المصاب إلى المستشفى وأن حالته مستقرة، فيما وُجهت إليه تهم متعددة تشمل القيادة المتهورة والفرار من الشرطة.

 

 

 
 


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