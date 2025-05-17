هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود

الوكيل الإخباري- تمكن 10 سجناء من الفرار من سجن في نيو أورليانز فجر الجمعة، بعدما اخترقوا جدارًا خلف مرحاض وشقّوا طريقهم خارج المنشأة وقفزوا فوق سورها، دون أن يُكتشف هروبهم إلا بعد الثامنة والنصف صباحًا أثناء التعداد.

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السلطات أعلنت أن أحد السجناء أُعيد إلى الحجز بعد العثور عليه مختبئًا تحت سيارة، بينما يستمر البحث عن 9 آخرين يُوصفون بأنهم "مسلحون وخطرون".



في البداية، أُعلن عن فرار 11 سجينًا، لكن العدد صُحّح لاحقًا إلى 10.



بعض الهاربين متهمون بالقتل، وقد أظهرت صورة من داخل السجن ثقبًا في الجدار كُتب فوقه "سهل للغاية"، وأكد مكتب الشريف صحة الصورة وفق صحيفة "نولا" .