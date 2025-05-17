السبت 2025-05-17 12:25 م
 

هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود

زنوت
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري-  تمكن 10 سجناء من الفرار من سجن في نيو أورليانز فجر الجمعة، بعدما اخترقوا جدارًا خلف مرحاض وشقّوا طريقهم خارج المنشأة وقفزوا فوق سورها، دون أن يُكتشف هروبهم إلا بعد الثامنة والنصف صباحًا أثناء التعداد.

اضافة اعلان


السلطات أعلنت أن أحد السجناء أُعيد إلى الحجز بعد العثور عليه مختبئًا تحت سيارة، بينما يستمر البحث عن 9 آخرين يُوصفون بأنهم "مسلحون وخطرون".


في البداية، أُعلن عن فرار 11 سجينًا، لكن العدد صُحّح لاحقًا إلى 10.


بعض الهاربين متهمون بالقتل، وقد أظهرت صورة من داخل السجن ثقبًا في الجدار كُتب فوقه "سهل للغاية"، وأكد مكتب الشريف صحة الصورة وفق صحيفة "نولا" .

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

بلا

طب وصحة فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

للا

طب وصحة حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

العقبة

أخبار محلية اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

ر

طب وصحة 5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

غزة

فلسطين مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

السوق المركزي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

قلقل

فيديو منوع نال إعجابًا كبيراً : تعامل معالج طبيعي مع طفلة تعاني في الحركة



 
 





الأكثر مشاهدة