هزّ الرأي العام الإسباني.. فيديو يوثق تعذيب أطفال في حضانة

القضية بدأت حين وثّقت طالبة متدربة تُدعى "نيكول" مشاهد صادمة عبر هاتفها، أظهرت خلالها موظفة تُجبر طفلة على تناول الطعام بعنف، وتُهددها، بل وتضرب رأسها بالحائط. وقد سُلّم الفيديو للشرطة التي باشرت التحقيق فورًا.
الشرطة تحفظت على هويات المتهمات، في حين بررت إحدى الموظفات تصرفها بأنها فقدت أعصابها بعدما "عضّتها الطفلة وبصقت عليها".
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