هزّ الرأي العام الإسباني.. فيديو يوثق تعذيب أطفال في حضانة

الوكيل الإخباري- أوقفت شرطة مدينة توريخون دي أردوث الإسبانية أربع موظفات، من بينهن مديرة حضانة "كاسكانويثيس"، بعد اتهامهن بـ تعذيب وتعنيف الأطفال جسديًا ولفظيًا.

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القضية بدأت حين وثّقت طالبة متدربة تُدعى "نيكول" مشاهد صادمة عبر هاتفها، أظهرت خلالها موظفة تُجبر طفلة على تناول الطعام بعنف، وتُهددها، بل وتضرب رأسها بالحائط. وقد سُلّم الفيديو للشرطة التي باشرت التحقيق فورًا.



الشرطة تحفظت على هويات المتهمات، في حين بررت إحدى الموظفات تصرفها بأنها فقدت أعصابها بعدما "عضّتها الطفلة وبصقت عليها".



Entérate aquí 👉🏼 pic.twitter.com/AIlBMOed37 #LaPrensaInforma #Crónica | ¿Crees que deberían cerrarse estos centros si se comprueba negligencia?Entérate aquí 👉🏼 https://t.co/GcTOXgN26E April 11, 2025