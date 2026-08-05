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هكاري.. وجهة تركية ساحرة لعشاق الطبيعة والمغامرة

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هكاري التركية
 
الأربعاء، 05-08-2026 12:58 م

الوكيل الإخباري-   تختبئ ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا بين القمم الشاهقة والوديان العميقة، لتقدم تجربة مختلفة تجمع بين الطبيعة البكر والتاريخ والثقافة المحلية.

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وتتميز المنطقة بجبالها التي تتجاوز 4 آلاف متر، وبحيراتها الجبلية، وشلالاتها، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة والتصوير.


ويُعدّ أفضل وقت لزيارة هكاري بين مايو وسبتمبر، حيث تكون الأجواء معتدلة والطرق أكثر سهولة، بينما يشهد الشتاء برودة شديدة وتساقطاً كثيفاً للثلوج.


ومن أبرز معالمها:


جبل جيلو: من أعلى القمم في تركيا بارتفاع 4135 متراً، ويشتهر بالمروج الخضراء والبحيرات الجليدية ومسارات المشي الجبلي.

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قلعة هكاري: معلم تاريخي يوفر إطلالات بانورامية على الجبال والوديان، ويعكس أهمية المنطقة عبر العصور.

 


وادي الزاب: منطقة طبيعية خلابة يمر بها النهر وسط المنحدرات والجبال، وتوفر فرصاً للمشي والتخييم والتصوير.


بحيرة غولباشي: بحيرة هادئة تحيط بها الجبال، وتعد مكاناً مثالياً للاسترخاء ومراقبة الطيور.


شلال جيغلي: شلال ساحر وسط الطبيعة الجبلية، يجذب محبي الهدوء والتصوير.


وتبقى هكاري من أقل الوجهات التركية اكتشافاً، لكنها تمنح زوارها تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والسكينة وجمال الطبيعة بعيداً عن الازدحام.

 
 


gnews

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