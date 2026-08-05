هكاري.. وجهة تركية ساحرة لعشاق الطبيعة والمغامرة

ويُعدّ أفضل وقت لزيارة هكاري بين مايو وسبتمبر، حيث تكون الأجواء معتدلة والطرق أكثر سهولة، بينما يشهد الشتاء برودة شديدة وتساقطاً كثيفاً للثلوج.
ومن أبرز معالمها:
جبل جيلو: من أعلى القمم في تركيا بارتفاع 4135 متراً، ويشتهر بالمروج الخضراء والبحيرات الجليدية ومسارات المشي الجبلي.
وادي الزاب: منطقة طبيعية خلابة يمر بها النهر وسط المنحدرات والجبال، وتوفر فرصاً للمشي والتخييم والتصوير.
بحيرة غولباشي: بحيرة هادئة تحيط بها الجبال، وتعد مكاناً مثالياً للاسترخاء ومراقبة الطيور.
شلال جيغلي: شلال ساحر وسط الطبيعة الجبلية، يجذب محبي الهدوء والتصوير.
وتبقى هكاري من أقل الوجهات التركية اكتشافاً، لكنها تمنح زوارها تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والسكينة وجمال الطبيعة بعيداً عن الازدحام.
-
أخبار متعلقة
-
حضّري كيكة موس الشوكولاتة بالتوت بطعم فاخر
-
حريق في كندا يدمّر 230 منزلاً داخل محمية للسكان الأصليين
-
نصائح لتخفيف التوتر قبل إعلان نتائج الثانوية العامة
-
الولايات المتحدة.. زوجة تقتل زوجها في ذكرى زواجهما الـ40 ثم تنتحر
-
أماكن أوروبية ساحرة بميزانية محدودة - صور
-
طريقة تحضير العرايس المشوية بخطوات سهلة
-
قنبلة تودي بحياة طفلين في مخيم للنازحين باليمن
-
مأساة في إسبانيا.. فتاة مغربية تخسر شقيقها وتفقد والدتها