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هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة

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دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب
الخميس، 23-01-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   مرَّت عشرون عامًا على زفاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. في 22 يناير من عام 2005، عقد الزوجان قرانهما ثم أقاما حفل استقبال في نادي "مار إيه لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحضور 350 ضيفًا.

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في الذكرى العشرين لزواجهما، شارك الرئيس السابق ترامب صورة له مع ميلانيا من يوم زفافهما، أثناء سيرهما متشابكي الأيدي. نشر الصورة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مع تعليق: "ذكرى زواج سعيدة لميلانيا".


كما نشر ترامب عبر حسابه على "إكس"، الخاص برئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت: "احتفل بمرور 20 عامًا مع زوجتي الجميلة والسيدة الأولى الرائعة ميلانيا. أنتِ زوجة غير عادية وأم رائعة. ذكرى زواج سعيدة."


 

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