هكذا احتفل ترامب بذكرى زواجه العشرين من ميلانيا - صورة

في الذكرى العشرين لزواجهما، شارك الرئيس السابق ترامب صورة له مع ميلانيا من يوم زفافهما، أثناء سيرهما متشابكي الأيدي. نشر الصورة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مع تعليق: "ذكرى زواج سعيدة لميلانيا".
كما نشر ترامب عبر حسابه على "إكس"، الخاص برئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت: "احتفل بمرور 20 عامًا مع زوجتي الجميلة والسيدة الأولى الرائعة ميلانيا. أنتِ زوجة غير عادية وأم رائعة. ذكرى زواج سعيدة."
-
أخبار متعلقة
-
العثور على تمثال أثري ملقى قرب صناديق قمامة في اليونان
-
5 أطعمة تجنب تسخينها في الميكروويف
-
أسد يهاجم باكستانيا أثناء تصوير مقطع فيديو على 'تيك توك'
-
5 علامات على التدليل الزائد للطفل.. كيف يتصرف الوالدان
-
شاب يحرق والدته: حادثة صادمة تهز الشارع التونسي
-
عطور بريطانية فاخرة.. مصدرها الصرف الصحي!
-
قائمة الهواتف التي تتيح خدمة مكالمات الواي فاي في مصر
-
طرق فعالة للحفاظ على الدفء في الشتاء بدون ملابس ثقيلة