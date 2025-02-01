هكذا يتم التجسس على محادثات 'واتساب'

الوكيل الإخباري- يعد واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في العالم، حيث يستخدمه نحو 3 مليارات شخص. ورغم أن التطبيق يوفر تشفيرًا يضمن أمان المحادثات، إلا أن هناك تهديدًا صامتًا يواجه العديد من المستخدمين: التجسس على المحادثات.

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من الأساليب الشائعة للتجسس هي استخدام تطبيقات مثل mSpy، التي تتيح مراقبة رسائل واتساب والوصول إلى بيانات أخرى مثل سجلات المكالمات، الصور، والموقع الجغرافي. بالنسبة لمستخدمي آيفون، يمكن للمتجسس الوصول بسهولة إلى النسخ الاحتياطية عبر iCloud بمجرد الحصول على بيانات حساب Apple ID. أما هواتف أندرويد، فتتطلب عملية التجسس الوصول المباشر إلى الهاتف وتثبيت تطبيقات خاصة.



كما يمكن التجسس عبر واتساب ويب، حيث يمكن لأي شخص مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتف الشخص المستهدف، مما يمنحه الوصول إلى جميع المحادثات دون أن تلاحظ الضحية.



من الناحية القانونية، يعتبر التجسس على محادثات واتساب دون إذن الشخص الآخر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين.

لحماية خصوصيتك:

احفظ كلمات المرور بأمان.

لا تترك هاتفك دون مراقبة.

تحقق بانتظام من الأجهزة المتصلة بحسابك على واتساب.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على خصوصيتك وتجنب التعرض للمشاكل القانونية.

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