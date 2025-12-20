هلع على ارتفاع 18 ألف قدم… راكب يعبث بباب الطائرة في ألاسكا

الوكيل الإخباري- في حادث مروّع على متن رحلة الخطوط الجوية الألاسكية رقم 87 بين ديد هورس وأنكوريج، حاول راكب فتح باب المقصورة الخلفي للطائرة على ارتفاع 18 ألف قدم، وصاح قائلاً: "سنموت جميعًا"، ما أثار هلع الركاب وعرقل عمل الطاقم.

اضافة اعلان



اعترف الراكب كاسيان ويليام فريدريكس بتناوله الكحول وأدوية مضادة للاكتئاب، وادعى شعوره بأوهام وخطر جرعة زائدة من المخدرات. تم نقل الراكب بعد الهبوط إلى المستشفى، وأعلنت الخطوط الجوية منع سفره مستقبلًا، مشيدةً بتصرف الطاقم وسرعة التعامل مع الحادث.