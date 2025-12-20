هلع على ارتفاع 18 ألف قدم… راكب يعبث بباب الطائرة في ألاسكا

اعترف الراكب كاسيان ويليام فريدريكس بتناوله الكحول وأدوية مضادة للاكتئاب، وادعى شعوره بأوهام وخطر جرعة زائدة من المخدرات. تم نقل الراكب بعد الهبوط إلى المستشفى، وأعلنت الخطوط الجوية منع سفره مستقبلًا، مشيدةً بتصرف الطاقم وسرعة التعامل مع الحادث.
