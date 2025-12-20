السبت 2025-12-20 11:25 ص

هلع على ارتفاع 18 ألف قدم… راكب يعبث بباب الطائرة في ألاسكا

تعبيرية
السبت، 20-12-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-   في حادث مروّع على متن رحلة الخطوط الجوية الألاسكية رقم 87 بين ديد هورس وأنكوريج، حاول راكب فتح باب المقصورة الخلفي للطائرة على ارتفاع 18 ألف قدم، وصاح قائلاً: "سنموت جميعًا"، ما أثار هلع الركاب وعرقل عمل الطاقم.

اعترف الراكب كاسيان ويليام فريدريكس بتناوله الكحول وأدوية مضادة للاكتئاب، وادعى شعوره بأوهام وخطر جرعة زائدة من المخدرات. تم نقل الراكب بعد الهبوط إلى المستشفى، وأعلنت الخطوط الجوية منع سفره مستقبلًا، مشيدةً بتصرف الطاقم وسرعة التعامل مع الحادث.

 

لبنان 24

 
 


gnews

