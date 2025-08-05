هل العيش قرب البحر هو سرّ الحياة الطويلة؟

ويرجّح الباحثون أن السبب يعود إلى عوامل مثل جودة الهواء، المناخ المعتدل، وفرص الترفيه، إلى جانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع عادة في المناطق الساحلية.
ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية، فإنها تؤكد وجود ارتباط يستحق مزيدًا من البحث.
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