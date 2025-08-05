هل العيش قرب البحر هو سرّ الحياة الطويلة؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة من جامعة ولاية أوهايو أن العيش قرب الساحل قد يكون مرتبطًا بزيادة متوسط العمر المتوقع. الدراسة شملت بيانات أكثر من 66 ألف شخص، ووجدت أن سكان المناطق الساحلية قد يعيشون عامًا إضافيًا فوق المتوسط، مقارنة بمن يسكنون قرب أنهار أو بحيرات داخل المدن، والذين أظهروا عمرًا أقصر.

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ويرجّح الباحثون أن السبب يعود إلى عوامل مثل جودة الهواء، المناخ المعتدل، وفرص الترفيه، إلى جانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع عادة في المناطق الساحلية.



ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية، فإنها تؤكد وجود ارتباط يستحق مزيدًا من البحث.