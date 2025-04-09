هل ترغب بدماغ أكثر شبابا؟ دراسة تقترح الحل

النتائج:
أظهرت الدراسة تحسنًا ملحوظًا في التركيز، حيث تحسن انتباه المشاركين ليعادل شخصًا أصغر بعشر سنوات. كما أفاد 90% من المشاركين بتحسن صحتهم النفسية، وكانت الفوائد تفوق تأثير مضادات الاكتئاب.
التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني:
انخفض متوسط استخدام الهاتف من 5 ساعات و14 دقيقة يوميًا إلى ساعتين و41 دقيقة، مما ساعد على زيادة التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني.
دراسات مستقبلية:
يخطط الباحثون لدراسة تأثير تقليل استخدام تطبيقات معينة مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
الدراسة تم تمويلها من "مؤسسة مجتمع وادي السيليكون" ودُعمت من "فيسبوك"، ونُشرت في مجلة PNAS Nexus.
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