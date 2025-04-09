هل ترغب بدماغ أكثر شبابا؟ دراسة تقترح الحل

الوكيل الإخباري- جرى باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية دراسة على 400 شخص لدراسة تأثير تقليل استخدام الإنترنت على الصحة العقلية والأداء الذهني. طلب من المشاركين تعطيل الاتصال بالإنترنت على هواتفهم لمدة أسبوعين، مع السماح بالمكالمات والرسائل النصية.

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النتائج:

أظهرت الدراسة تحسنًا ملحوظًا في التركيز، حيث تحسن انتباه المشاركين ليعادل شخصًا أصغر بعشر سنوات. كما أفاد 90% من المشاركين بتحسن صحتهم النفسية، وكانت الفوائد تفوق تأثير مضادات الاكتئاب.



التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني:

انخفض متوسط استخدام الهاتف من 5 ساعات و14 دقيقة يوميًا إلى ساعتين و41 دقيقة، مما ساعد على زيادة التفاعل الاجتماعي والنشاط البدني.



دراسات مستقبلية:

يخطط الباحثون لدراسة تأثير تقليل استخدام تطبيقات معينة مثل مواقع التواصل الاجتماعي.

الدراسة تم تمويلها من "مؤسسة مجتمع وادي السيليكون" ودُعمت من "فيسبوك"، ونُشرت في مجلة PNAS Nexus.