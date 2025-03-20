هل تعانين من التصاق المكواة بالأقمشة؟ إليكِ الحل النهائي!

الوكيل الإخباري- تواجه الكثير من السيدات مشكلة التصاق المكواة بالأقمشة أثناء كي الملابس، مما يسبب تلفًا في الأنسجة وإزعاجًا أثناء عملية الكي. لكن لا داعي للقلق، فهناك حلول بسيطة وفعّالة لحل هذه المشكلة.





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إليك مجموعة من النصائح الفعالة التي تضمن لكي الملابس بسهولة دون التصاق المكواة بها.



1. ضبط درجة حرارة المكواة حسب نوع القماش

تعتبر درجة الحرارة المناسبة من أهم العوامل التي تمنع التصاق المكواة بالملابس. لذا، احرصي على قراءة ملصق العناية بالملابس لتحديد درجة الحرارة المناسبة قبل الكيّ. وإليك دليلاً سريعًا لدرجات الحرارة المناسبة:

الأقمشة الصناعية (البوليستر، النايلون، الأكريليك): حرارة منخفضة.

الحرير والصوف: حرارة متوسطة.

القطن والكتان: حرارة مرتفعة.

2. استخدام قطعة قماش عازلة (الشاش أو القطن الخفيف)

إذا كنتِ تخشين التصاق المكواة بالقماش، يمكنكِ وضع قطعة قماش قطنية رقيقة أو قطعة شاش بين المكواة والملابس. هذه الطريقة تحمي الأقمشة الحساسة وتمنع لمعان بعض الخامات مثل الحرير والصوف.



3. الاستعانة بالبخار لترطيب الأقمشة

يُسهم البخار في تسهيل عملية الكيّ وتقليل الاحتكاك بين المكواة والقماش، مما يقلل فرصة الالتصاق. يمكنكِ استخدام المكواة البخارية أو رش القماش بقليل من الماء قبل الكيّ.

4. تنظيف سطح المكواة بانتظام

أحيانًا يكون سبب التصاق المكواة هو تراكم الأوساخ أو بقايا النشا على سطحها. لذا، احرصي على تنظيفها باستمرار باستخدام:

الخل الأبيض: بلّلي قطعة قماش بالخل وامسحي سطح المكواة الدافئ.

صودا الخبز والماء: اصنعي عجينة ناعمة وافركي بها سطح المكواة.

ملح الطعام: انثري بعض الملح على قطعة قماش، ثم مرري المكواة الساخنة فوقه لإزالة أي شوائب.



5. تجنب الكيّ مباشرة على الملابس المبللة تمامًا

قد يؤدي كي الملابس وهي مبللة تمامًا إلى التصاق المكواة بالقماش وظهور بقع أو لمعان غير مرغوب فيه. لذلك، تأكدي من أن الملابس رطبة فقط وليست مبللة بالكامل.



6. تحريك المكواة باستمرار وعدم تركها في مكان واحد

تجنبي ترك المكواة ثابتة على نفس الجزء من القماش لفترة طويلة، لأن ذلك يزيد من احتمالية الالتصاق أو الاحتراق. حركيها بسلاسة وبخطوات ثابتة وسريعة.



7. استخدام المكواة ذات القاعدة غير اللاصقة

إذا كنتِ تواجهين مشاكل متكررة مع التصاق المكواة، فربما حان الوقت لاستبدالها بمكواة ذات سطح غير لاصق (مثل السيراميك أو التفلون)، حيث تساعد هذه المواد على الانزلاق بسهولة على الأقمشة دون التصاق.