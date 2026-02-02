هل تكتب قوائم المهام يدوياً.. هذا ما يجب ان تعرفه

الوكيل الإخباري- يلاحظ علماء النفس الذين يدرسون عادات التخطيط باستمرار، أن الأشخاص الذين ما زالوا يكتبون قوائم مهامهم بخط اليد يشتركون غالباً في مجموعة من سمات الشخصية المميزة لهم في عالمنا الرقمي.



فبحسب ما نشره موقع Drilled Podcast، يميل هؤلاء الأشخاص إلى الوضوح، لكنهم ليسوا متشددين تماماً. يستمتعون بشعور السيطرة، ومع ذلك يتقبلون فوضى الحياة الواقعية على الورق.

وتبرز سمات للشخصية عند اللجوء لقائمة مكتوبة بخط اليد، كما يلي:



1- الحاجة لصفاء الذهن

يجبر تدوين الأمور يدوياً الشخص على إبطاء تفكيره بما يكفي لرؤيتها بوضوح. يكره من يفعلون ذلك غالباً الشعور بالمهام الغامضة وغير المحددة. إنهم يريدون تحديدها بدقة.



2- ميل للتركيز الحسي

يجذب احتكاك القلم وصوت تقليب الصفحات والرضا البصري عند وضع علامة صح عادة الشخصيات الحسية التي تركز على اللحظة الحاضرة.

اضافة اعلان



3- الاستقلالية الهادئة

يندر اعتماد الأشخاص الذين يفضلون تدوين قوائمهم، على تطبيق واحد. إنهم يفضلون معرفة أنه في حال نفاد شحن الهاتف لن ينهار يومهم.



4- تنظيم المشاعر

لاحظ الكثيرون أن الشخصيات القلقة أو التي تُفرط في التفكير غالباً ما تستخدم القوائم المكتوبة بخط اليد لتفريغ مخاوفها من رؤوسها إلى شيء ملموس. عندما يُحيط الشخص بمهمة ما ثلاث مرات قبل كتابتها، فإنه يحاول بالفعل التغلب على مخاوفه.



5- التأمل الذاتي



تحتوي القوائم المكتوبة بخط اليد غالباً على ملاحظات جانبية صغيرة، وهو ما لا يظهر بنفس القدر في التطبيقات الجامدة ذات القوالب الجاهزة.



6- لمسة إبداعية

يمكن أن تتحول الصفحة، التي تحتوي على قائمة مهام إلى ساحة إبداعية صغيرة تمتلئ برسومات عشوائية بين العناصر وأفكار متناثرة في الأسفل وأسهم ونجوم وألوان. يعتمد العديد من المصممين والكتاب والمعالجين والمعلمين، في صمت، على هذه القوائم الهجينة التي تجمع بين خصائص اليوميات والقوائم للتفكير.