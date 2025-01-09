هل تلقيت مكالمة دولية مشبوهة؟ تعرف على كيفية حماية نفسك من الاحتيال

طريقة الاحتيال
تختلف طريقة عمل هؤلاء المحتالين من حالة إلى أخرى. ففي حين أن البعض يكتفون بإعطاء مكالمة فائتة لإثارة الفضول، حيث ستتصل بهم بنفسك، فقد يتصل بك البعض عدة مرات، ويذكرون أنهم من شركة توصيل أو وكالة توظيف، ولديهم شيء مهم أو عمل لك.
سبل الحماية
في أي من هاتين الحالتين، من الأفضل عدم تلقي هذه المكالمات أو معاودة الاتصال بها، حيث إن بعض هذه المكالمات قد تكلف الكثير من المال كل دقيقة.
ليس هذا فحسب، بل من المهم أيضًا استخدام خدمات مثل Truecaller، وهي تعمل كطبقة دفاع أولى ضد مكالمات الاحتيال من أرقام هواتف دولية، خاصة إذا تم استخدام الرقم نفسه للاحتيال على الآخرين أيضًا.
شيء آخر يمكن القيام به هو حظر هذه الأرقام والإبلاغ عنها. وإذا كنت تتلقى هذه المكالمات من تطبيقات مثل واتساب، فتأكد من تمكين خيارات مثل المكالمات غير المعروفة الصامتة لحظر هذه المكالمات تلقائيًا.
وإذا كانت المكالمات مزعجة أو متكررة، يمكنك الاتصال بشركة الهاتف الخاصة بك لإبلاغها عن هذه المكالمات وطلب المساعدة في حظرها.
ولا بد من الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاحتيال، فمن الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تندم لاحقًا.
لذلك فكر مرتين قبل تلقي مكالمة غير معروفة أو معاودة الاتصال بها. وإذا شعرت أن هناك شيئًا غير صحيح، قم بحظره والإبلاغ عنه، مما سيساعد الآخرين أيضًا.
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