هل تنجو الأرض من تمدد الشمس؟ دراسة جديدة تجيب - فيديو

وتوضح النماذج أن تمدد الشمس قد يجذب الأرض نحوها، لكن فقدان الشمس لجزء من كتلتها عبر الرياح النجمية قد يدفعها للابتعاد إلى مدار أكثر أماناً.
واعتمد الباحثون على رصد نجم مشابه، ما يدعم احتمال نجاة بعض الكواكب، في حين تؤكد المحاكاة أن كواكب مثل عطارد والزهرة ستُبتلع حتماً.
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