هل تنجو الأرض من تمدد الشمس؟ دراسة جديدة تجيب - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة فلكية حديثة أن مصير كوكب الأرض عند تحوّل الشمس إلى عملاق أحمر بعد نحو 5 مليارات سنة لا يزال غير محسوم، إذ قد ينجو من الابتلاع أو الاحتراق.



وتوضح النماذج أن تمدد الشمس قد يجذب الأرض نحوها، لكن فقدان الشمس لجزء من كتلتها عبر الرياح النجمية قد يدفعها للابتعاد إلى مدار أكثر أماناً.



واعتمد الباحثون على رصد نجم مشابه، ما يدعم احتمال نجاة بعض الكواكب، في حين تؤكد المحاكاة أن كواكب مثل عطارد والزهرة ستُبتلع حتماً.

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