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هل تواجهين مشكلة في إذابة اللحوم والدواجن المجمدة؟ إليكِ الطرق المثلى

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 12:13 م

الوكيل الإخباري-   تواجه العديد من ربات البيوت حيرة شديدة عند الرغبة في طهي وجبة لذيذة تعتمد على اللحوم أو الدواجن المجمدة، نظرًا لأن إذابة هذه المنتجات بطريقة غير صحيحة تؤدي إلى نمو البكتيريا وتلف الطعام، ما يعرض صحة الأسرة للخطر.

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وفقًا لموقعي "Healthline" و"Good Housekeeping"، إليك 3 طرق أكثر أمانًا وسرعة لفك وتذويب الدجاج واللحوم:


الثلاجة
الثلاجة هي الطريقة الأكثر أمانًا لتذويب اللحوم والدواجن، حيث تسمح لها بالذوبان ببطء وطبيعي، ما يحافظ على نكهتها وجودتها. كل ما عليكِ فعله هو وضع اللحوم المجمدة في طبق في الجزء السفلي من الثلاجة وتركها طوال الليل أو حتى يذوب الجليد تمامًا. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قد يصل إلى يوم كامل.


الماء البارد
إذا كنتِ تبحثين عن طريقة أسرع من الثلاجة، فإن نقع هذه اللحوم في الماء البارد هو الخيار الأمثل. ضعيها في كيس محكم الغلق واغمريه في وعاء كبير من الماء البارد، مع الحرص على تغيير الماء كل نصف ساعة للحفاظ على برودة درجة الحرارة.


الميكروويف
يمكن للميكروويف تسريع عملية الذوبان بشكل كبير، ولكن يجب استخدامه بحذر شديد. استخدمي إعداد "إذابة التجميد" المخصص في الميكروويف، وقومي بتقليب اللحم بشكل دوري للتأكد من ذوبانه بالتساوي.

 

مصراوي

 
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