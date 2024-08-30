هل تواجه مشكلة في تنظيف الأحذية البيضاء ؟ .. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري- الاعتماد على الأحذية البيضاء يعتبر الخيار الرئيسي لدى الكثير من الأشخاص، ولكن اللون الأبيض تظهر عليه علامات الاتساخ سريعًا.

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لذا، البحث عن طرق فعالة لتنظيف الأحذية ذات اللون الأبيض هو ما يشغل العديد ممن يقتنون هذا الحذاء.



طرق تنظيف الحذاء الأبيض

العديد من الطرق يمكن اتباعها لتنظيف الأحذية البيضاء، وحسبما ذكر في موقع «Better Homes & Gardens»، يمكن تنظيف الأحذية البيضاء في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، ومن ضمنها:



معجون الأسنان

يمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأحذية البيضاء عن طريق وضع كمية قليلة على فرشاة أسنان لا تُستخدم في الأكل، وخلطها بالماء، ثم تمرير الفرشاة على الحذاء وفركه جيدًا للحصول على نتيجة جيدة.



صودا الخبز والخل

يمكن استخدام 3 ملاعق من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الخل لتنظيف الأحذية البيضاء بسهولة. يجب مزج صودا الخبز مع الخل حتى يتكون خليط، ثم وضعه على الحذاء حتى يجف، وبعدها يمكن استخدام فرشاة لتنظيف الحذاء.



الصابون ومنظف الغسيل

الاعتماد على الصابون أو منظف الملابس من أبرز الطرق الشائعة لتنظيف الأحذية. لكن، قد تشكل بعض الأضرار على أنواع معينة من الأقمشة المصنوعة منها الأحذية، لذا ينصح باستخدام الماء الدافئ للحفاظ على الحذاء من التلف، والدعك برفق عند تنظيفه سواء بقطعة من القماش أو فرشاة.