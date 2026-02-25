هل يجب تنظيف الأسنان بعد كل وجبة؟

وقد قامت طبيبة الأسنان مادينا أباناسوفا بتوضيح ما إذا كان تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة ضروريا.
وقالت ان إيجابيات تنظيف الأسنان بعد الوجبات تشمل الشعور بالانتعاش والنظافة، والتخلص من الروائح الكريهة الناتجة عن بقايا الطعام. كما يقلل إزالة جزيئات الطعام من نشاط البكتيريا، ما يقلل خطر التسوس والتهاب اللثة، ويمنع تراكم طبقة الجير الرخوة التي يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى جير صلب.
وحذرت الطبيبة من الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة، إذ قد يسبب تكرار التنظيف ضررا للثة، بما في ذلك التهيج والنزيف. كما أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية قد يزيد من حساسية الأسنان، لأن الأحماض تلين مينا الأسنان مؤقتا، وقد يؤدي الاحتكاك الميكانيكي المباشر إلى تآكلها تدريجيا.
