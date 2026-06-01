هل يجب غسل الدجاج قبل الطهي؟.. أخصائية تغذية توضح الحقيقة

وبحسب تقرير لموقع The Information، تستعد ميتا لاختبار قلادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن تعمل القلادة بطريقة مشابهة لجهاز Limitless AI Pendant الذي طُرح عام 2024، لا سيما بعد استحواذ ميتا على شركة Limitless في نهاية العام الماضي.
وتقوم فكرة هذا النوع من الأجهزة على تسجيل الصوت ومعالجته، مع إمكانية الرد على استفسارات المستخدم عبر روبوت محادثة مدمج. ورغم أن التفاصيل لا تزال محدودة، فإن السنوات الأخيرة شهدت ظهور عدد من الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدَّم بوصفها مرافقاً دائماً للمستخدم، إذ يمكنها تلخيص الاجتماعات، وتذكيره بالمواعيد، ومساعدته في تنظيم مهامه اليومية.
ولا تبدو ميتا وحدها في هذا الاتجاه، إذ يُتوقع أن تعمل شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير أجهزة مشابهة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يفتح باباً جديداً من المنافسة في سوق الأجهزة الشخصية الذكية.
