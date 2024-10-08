هل 5 ساعات من النوم ليلا كافية؟

ورغم إدراكهم لأهمية الراحة، فإن متطلبات الحياة الحديثة، مثل العمل والدراسة وتربية الأطفال، وغالبًا تصفح الإنترنت في الساعات المتأخرة، تؤدي إلى نقص في النوم.
أكد الخبراء أن خمس ساعات من النوم ليست كافية للغالبية العظمى من البالغين.
وتقول شيلبي هاريس، دكتوراة في علم النفس ومتخصصة في طب النوم: "خمس ساعات تعد قليلة جدًا، خاصة إذا كان نمط النوم روتينيًا".
وتشير الأبحاث إلى أن معظم الأشخاص الأصحاء يحتاجون من سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلًا.
كما يوضح الدكتور بهانو كولا، طبيب النوم: "إذا كنت لا تعاني من ضغوط خارجية، فيمكنك النوم بمجرد شعورك بالنعاس والاستيقاظ دون الحاجة إلى منبه، فهذا هو الوقت الذي يحتاجه جسمك".
وبحسب موقع Today، فيما يلي الآثار الصحية الناتجة عن قلة النوم:
الأداء الإدراكي
قلة النوم تؤثر سلبًا في التركيز والذاكرة، ما يزيد من بطء رد الفعل والانفعال.
الحوادث والسقوط
النوم غير الكافي يزيد من مخاطر الحوادث، بحيث يشبه تأثيره تناول الكحول بتركيز 0.08%.
مشكلات القلب والكلى
النوم أقل من ست ساعات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارت
أظهرت الدراسات أن قلة النوم ترتبط بزيادة مخاطر الاضطرابات النفسية.
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