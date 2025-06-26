هندي يهدي ابنته الرضيعة رولز رويس فانتوم ويثير موجة انتقادات واسعة - فيديو

السيارة الفاخرة، التي تجاوزت قيمتها 700 ألف دولار، صُممت خصيصًا في بريطانيا وزُوّدت بتفاصيل فريدة مثل الجلد الوردي وتطريز اسم الطفلة، ثم نُقلت إلى الإمارات حيث جرى الاحتفال وسط زينة فاخرة وبالونات وسجادة وردية.
وظهر سانبال وزوجته تابيندا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهما يحتفلان بالهدية، بينما بدت الطفلة تضحك وتصفق.
الخطوة قوبلت بآراء متباينة؛ فبينما اعتبرها البعض تعبيرًا عن الحب الأبوي، رأى كثيرون أنها استعراض مبالغ فيه للثروة، خاصة في ظل معاناة مؤسسات خيرية من نقص التمويل حول العالم.
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