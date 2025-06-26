الخميس 2025-06-26 08:47 ص
 

هندي يهدي ابنته الرضيعة رولز رويس فانتوم ويثير موجة انتقادات واسعة - فيديو

الا
ساتيش سانبال وزوجته تابيندا يهديان ابنتهما سيارة رولز رويس
 
الخميس، 26-06-2025 08:29 ص

الوكيل الإخباري- أثار رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، ساتيش سانبال، جدلًا واسعًا على الإنترنت بعد أن قدّم لابنته إيزابيلا، البالغة من العمر عامًا واحدًا، سيارة رولز رويس فانتوم وردية، كهديّة بمناسبة "عيد الأب".

اضافة اعلان


السيارة الفاخرة، التي تجاوزت قيمتها 700 ألف دولار، صُممت خصيصًا في بريطانيا وزُوّدت بتفاصيل فريدة مثل الجلد الوردي وتطريز اسم الطفلة، ثم نُقلت إلى الإمارات حيث جرى الاحتفال وسط زينة فاخرة وبالونات وسجادة وردية.


وظهر سانبال وزوجته تابيندا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهما يحتفلان بالهدية، بينما بدت الطفلة تضحك وتصفق.


الخطوة قوبلت بآراء متباينة؛ فبينما اعتبرها البعض تعبيرًا عن الحب الأبوي، رأى كثيرون أنها استعراض مبالغ فيه للثروة، خاصة في ظل معاناة مؤسسات خيرية من نقص التمويل حول العالم.

 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

لال

منوعات إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يشتريان جزيرة ألبانية بأكثر من مليار دولار

ةىلار

منوعات في دولة عربيّة... وفاة مسؤول بعد سقوطه من الطابق السادس!

للا

منوعات رجل يطعن طفليه حتى الموت في مصر

الا

منوعات هندي يهدي ابنته الرضيعة رولز رويس فانتوم ويثير موجة انتقادات واسعة - فيديو

ل

عربي ودولي زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية

ا

عربي ودولي "نيويورك تايمز": أين خامنئي؟

غ

عربي ودولي إحباط محاولة انقلاب في صربيا

طائرة بوينغ 747 جامبو تابعة لشركة الطيران الإيرانية "إيران إير"

عربي ودولي إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئياً بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل



 
 





الأكثر مشاهدة