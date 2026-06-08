هوس التجميل لدى الأطفال يثير القلق - صور

وتشير بيانات أولية لعلامة العناية بالبشرة "Pai" شملت 1500 طفل بين 9 و12 عاماً إلى أن نحو نصفهم يستخدمون أكثر من منتج أسبوعياً، بينما قال نصفهم تقريباً إن هدفهم معالجة ما يعتبرونه "مشكلات" في بشرتهم، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
ويكفي البحث عن "الأطفال والعناية بالبشرة" على المنصات الاجتماعية للعثور على مقاطع لفتيات صغيرات يتحدثن عن روتين العناية أو يصورن محتوى يومي مرتبط بالتجميل، بينما بدأت بعض المؤثرات الصغيرات بتحويل هذا المحتوى إلى مصدر دخل عائلي، كما في حالة الطفلة البريطانية "إيلي ماي" التي بدأت الترويج لمستحضرات التجميل منذ سن الثامنة.
وتشارك بعض العلامات التجارية في هذه الثقافة، فيما تؤكد شركات أخرى أنها لا تستهدف الأطفال بشكل مباشر، مع استمرار الجدل حول تأثير هذا المحتوى.
وتشير التقارير إلى نمو سوق العناية بالبشرة بشكل كبير مدفوعاً بمحتوى وسائل التواصل، وسط تحذيرات من آثار هذا الاتجاه على الأطفال.
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