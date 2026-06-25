هوغربيتس حذّر من نشاط زلزالي قوي قبل كارثة فنزويلا

08:18 ص

الوكيل الإخباري- حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء الأربعاء، من وضع فلكي وصفه بـ"الحرج" قد يتسبب بنشاط زلزالي قوي، وفق نظريته التي تربط حركة الكواكب بالزلازل. اضافة اعلان





وبعد ساعات من تحذيره، ضرب زلزالان قويان فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، ما أدى إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس. وأعلنت السلطات مقتل 32 شخصاً وإصابة نحو 700 آخرين في حصيلة أولية.



ويُعد الزلزالان من أقوى الهزات التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن، ومن بين الأقوى عالمياً منذ بداية العام.









