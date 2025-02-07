 
الجمعة 2025-02-07 10:33 ص
 

هيئة الإذاعة البريطانية تعترف بتلقي تمويل من الـ USAID

هيئة الإذاعة البريطانية BBC
هيئة الإذاعة البريطانية BBC
الجمعة، 07-02-2025 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن مؤسسة العمل الإعلامي الخيرية التابعة للهيئة تتلقى تمويلا من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مؤكدة أنها تأثرت بتعليق عمل الوكالة.اضافة اعلان


وقالت الـBBC في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني يوم 4 فبراير الحالي إن BBC مؤسسة خيرية دولية تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية وهي منفصلة تماما عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC News)، ونعتمد كليا على الجهات المانحة والداعمين لنا لتنفيذ عملنا" .

وذكرت أن "الصحافة الحرة ضرورية للحرية والديمقراطية – و75% من البلدان حول العالم لا تتمتع بصحافة حرة"، مشيرة إلى أن "BBC Media Action تدعم وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء العالم لتقديم معلومات موثوقة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضافت: "مثل العديد من منظمات التنمية الدولية، تأثرت BBC Media Action  بالتوقف المؤقت في تمويل الحكومة الأمريكية، والذي يصل إلى حوالي 8% من دخلنا في 2023-2024"، مؤكدة "أننا نبذل كل ما في وسعنا لتقليل التأثير على شركائنا والأشخاص الذين نخدمهم".

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الوكالة الأمريكية منحت 2.6 مليون جنيه إسترليني لمنظمة BBC Media Action التي تدرب الصحفيين وتساعد على تحسين الاتصالات في البلدان الفقيرة، مشيرة إلى أن USAID تعتبر ثاني أكبر مانح للمنظمة.

وقالت إنه في السنة الضريبية 2023-2024، منحت الوكالة الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين 2.6 مليون جنيه إسترليني للمنظمة، مبينة أن أكبر المانحين هو وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، التي قدمت أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة تعبيرية

منوعات نتائج مفاجئة حول علاقة استهلاك البيض بتعزيز صحة القلب

تعبيرية

أسواق ومال الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي عالمياً

عمان - ارشيفية

أخبار محلية أجواء باردة جدا اليوم وزخات خفيفة في بعض المناطق

هيئة الإذاعة البريطانية BBC

منوعات هيئة الإذاعة البريطانية تعترف بتلقي تمويل من الـ USAID

تعبيرية

منوعات محكمة تركية تصدر أغرب وأطول حكم في التاريخ!

العقوبات الجديدة تستهدف مشاركين في بيع النفط الإيراني للصين

عربي ودولي إيران تندد بعقوبات أميركية "غير مبررة"

ارشيف

عربي ودولي النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين

ترامب

عربي ودولي ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية



 




الأكثر مشاهدة