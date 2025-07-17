الخميس 2025-07-17 10:53 ص
 

هيكل ديناصور نادر يتفوق على صخرة من المريخ في مزاد بنيويورك

فلفلف
نوع نادر من الديناصورات يُعرف باسم سيراتوصور ناسيكورنس
 
الخميس، 17-07-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   شهد مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك حدثًا استثنائيًا، حيث بيع هيكل عظمي نادر لديناصور بأكثر من 30.5 مليون دولار، متفوقًا على صخرة من المريخ بيعت مقابل 5.3 ملايين دولار.

الهيكل العظمي يعود لديناصور من نوع "سيراتوصور ناسيكورنس"، ويُعد أحد أربعة هياكل معروفة لهذا النوع، والوحيد الذي يمثل فردًا يافعًا. انطلقت المزايدة عليه من 6 ملايين دولار، لتبلغ ذروتها بـ26 مليون دولار، قبل أن تُضاف الرسوم وتُحدّد القيمة النهائية.

أما الصخرة المريخية، وتزن 25 كيلوغرامًا، فتم اكتشافها في صحراء النيجر عام 2023، ويُعتقد أنها قطعت 225 مليون كيلومتر من المريخ بعد اصطدام كويكب بالسطح.

رغم التوقعات ببيعها بـ4 ملايين دولار كحد أقصى، بلغت قيمتها النهائية 5.3 ملايين دولار، لتكون أغلى صخرة مريخية تُباع في مزاد.

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سكاي نيوز 

 
 
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