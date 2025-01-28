واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف بدءا من مايو 2025!

الوكيل الإخباري- بدأت شركة واتساب التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز في تطبيق عدد من التحديثات الجديدة التي تتماشى مع تعديلات في أنظمة التشغيل، مما يجعل التطبيق غير متوافق مع بعض الأجهزة القديمة التي مرَّ عليها أكثر من 10 سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأداء وتعزيز الأمان.



الهواتف التي سيتوقف عليها تطبيق واتساب في 2025

منذ بداية عام 2025، بدأ واتساب بتطبيق حد أدنى لأنظمة التشغيل المطلوبة للعمل على الهواتف المحمولة، حيث يتطلب الحد الأدنى لتشغيل واتساب على هواتف أندرويد أن يكون النظام Android 5.0 أو أحدث، وعلى هواتف آيفون أن يكون الحد الأدنى هو iOS 12 أو أحدث.



ووفقًا لصفحة الدعم الرسمية لواتساب، سيتم دعم إصدارات iOS 15.1 والإصدارات الأحدث فقط، بينما لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من تشغيل التطبيق أو تلقي التحديثات الأمنية والميزات الجديدة، مما يجعلها عرضة للمخاطر الأمنية.



وأكد واتساب على ضرورة ترقية الأجهزة القديمة لمواكبة التحديثات، خاصة للمستخدمين الذين يعملون بأجهزة قديمة أقدم من الحد المطلوب، لضمان الاستمرار في استخدام التطبيق بشكل آمن والاستفادة من الميزات الجديدة.



سبب وقف واتساب على الهواتف القديمة

أوضح واتساب أن قرار وقف الدعم عن الأجهزة القديمة يأتي بهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان أمان التطبيق، حيث أن الأجهزة القديمة لا تتمتع بالقدرة الكافية لدعم الميزات الجديدة أو توفير الحماية اللازمة ضد التهديدات الأمنية.



ومن المقرر أن يبدأ تطبيق واتساب في تنفيذ القرار بشكل رسمي بداية من 5 مايو 2025. لذا يجب على مستخدمي الهواتف المحمولة التأكد من أن أجهزتهم تفي بالمتطلبات الجديدة للاستمرار في استخدام واتساب أو الترقية إلى جهاز حديث.

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