واتساب سيتوقف نهائياً عن بعض هواتف آيفون بدءاً من شهر 5\2025 !

هذا القرار يشمل أيضًا الأجهزة التي تستخدم الإصدارات التجريبية القديمة عبر TestFlight. كما يتزامن مع توقف دعم تطبيق "واتساب" على هواتف أندرويد بنظام "Android KitKat" أو الإصدارات الأقدم، مما أثر على أجهزة مثل "Samsung Galaxy S3" و "Motorola Moto G".
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تحديثات "واتساب" التي تهدف إلى تحسين الخدمة، وتوفير الأمان والاستقرار للمستخدمين على الأنظمة الأحدث.
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