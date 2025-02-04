 
الثلاثاء 2025-02-04 03:22 م
 

واتساب سيتوقف نهائياً عن بعض هواتف آيفون بدءاً من شهر 5\2025 !

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تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت "واتساب" عن قرارها بوقف دعم التطبيق على بعض هواتف آيفون اعتبارًا من مايو 2025. يشمل القرار هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من iOS 15.1، مما يعني أن الأجهزة مثل آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 5s لن تتمكن من استخدام التطبيق بعد هذا التاريخ.

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هذا القرار يشمل أيضًا الأجهزة التي تستخدم الإصدارات التجريبية القديمة عبر TestFlight. كما يتزامن مع توقف دعم تطبيق "واتساب" على هواتف أندرويد بنظام "Android KitKat" أو الإصدارات الأقدم، مما أثر على أجهزة مثل "Samsung Galaxy S3" و "Motorola Moto G".


تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تحديثات "واتساب" التي تهدف إلى تحسين الخدمة، وتوفير الأمان والاستقرار للمستخدمين على الأنظمة الأحدث.

 

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