الأحد 2025-07-20 11:10 م
 

واقعة غريبة تحدث لأول مرة في سكك حديد مصر

ل
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري- واقعة غريبة أغضبت ركاب أحد القطارات المصرية المنطلق من القاهرة باتجاه محافظة أسيوط، بعدما مر القطار دون توقف في محافظة المنيا، والأكثر غرابة هو ما حدث بعودة قائد القطار إلى الخلف.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين الركاب بعدما اضطروا إلى النزول في منطقة نائية غير مأهولة وسط الزراعات، وكان من بين الركاب أطفال ونساء.

وحاول قائد القطار تدارك الموقف بعد تخطيه محطة مطاي بمحافظة المنيا دون توقف، فقرر الرجوع إلى الخلف في مشهد أثار السخرية وشبهه الركاب بأنه "تعامل مع القطار كأنه مركبة توكتوك".

اضافة اعلان


ووأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد المصرية، بصدور قرار بوقف سائق القطار عن العمل؛ لحين الانتهاء من التحقيقات معه لعدم التزامه بمحطة الوقوف المقررة.


وقال أحد الركاب إنه السائق "نسي" التوقف برصيف محطة مطاي، وأنه اضطر إلى النزول ومعه أطفال ونساء ومتعلقات في منطقة بعيدة ونائية وخطر لا يوجد بها أية حماية.


فيما أضاف راكب آخر بأن قائد القطار "نسي التوقف بالمحطة وعندما تذكر رجع بـظهره كأنه يقود توكتوك"، معتبرا أن المشهد يحمل "إهانة كبيرة للناس التي اضطرت للنزول وسط الزراعات".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية "التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة

ا

عربي ودولي الكرملين: موسكو مستعدة للتحرك سريعا لعقد اتفاق سلام مع كييف

ل

عربي ودولي مصر تخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم

ا

طب وصحة مكملات غذائية وأعشاب تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

ل

أخبار محلية بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا

منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم

أخبار محلية منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم

تسعى إسرائيل إلى إيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى السويداء

عربي ودولي مساعدات إسرائيلية للدروز في سوريا .. وطريف يناشد ترامب

"الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش

شؤون برلمانية "الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش



 
 





الأكثر مشاهدة