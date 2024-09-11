واقعة غريبة في مطار القاهرة.. ممر شرفي للكلب "رامبو" (فيديو)

الوكيل الإخباري- في واقعة غريبة شهدها مطار القاهرة الدولي أمس (الثلاثاء)، استقبلت مجموعة من الكلاب ومدربيهم كلباً لدى عودته من إيطاليا بعد مشاركته في فعاليات الدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

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واصطفّت مجموعة من الكلاب بصحبة مدربيهم أمام صالة الوصول، وتم عمل ممر شرفي لاستقبال الكلب "رامبو"، وهو من فصيلة بلدي، وحرص مدربو إحدى الأكاديميات التي تولت تدريب الكلب على تشجيعه وتحياته.



وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، من إخراج خالد منصور، في ثلاث حفلات خلال المهرجان بحضور عدد من أبطال الفيلم.



وتدور أحداث الفيلم، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الدرامية، حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من جميع أهالي الحي.





تابعوا كل التطورات عبر قناة "الشرق للأخبار - مصر" على واتساب: #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/YsgO1wWobe #الشرق_مصر نظم مدربين الكلب "رامبوا" بطل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ممر شرفي له في مطار القاهرة الدولي بعد رجوعه من مخرجان فينسيا السينمائيتابعوا كل التطورات عبر قناة "الشرق للأخبار - مصر" على واتساب: https://t.co/lXApTiGla4 September 10, 2024