 
الأربعاء 2024-09-11 04:50 م
 
 

واقعة غريبة في مطار القاهرة.. ممر شرفي للكلب "رامبو" (فيديو)

لحظة استقبال الكلب "رامبو" في مطار القاهرة
لحظة استقبال الكلب "رامبو" في مطار القاهرة
الأربعاء، 11-09-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري-   في واقعة غريبة شهدها مطار القاهرة الدولي أمس (الثلاثاء)، استقبلت مجموعة من الكلاب ومدربيهم كلباً لدى عودته من إيطاليا بعد مشاركته في فعاليات الدورة الـ81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

اضافة اعلان


واصطفّت مجموعة من الكلاب بصحبة مدربيهم أمام صالة الوصول، وتم عمل ممر شرفي لاستقبال الكلب "رامبو"، وهو من فصيلة بلدي، وحرص مدربو إحدى الأكاديميات التي تولت تدريب الكلب على تشجيعه وتحياته.


وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، من إخراج خالد منصور، في ثلاث حفلات خلال المهرجان بحضور عدد من أبطال الفيلم.


وتدور أحداث الفيلم، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الدرامية، حول حسن الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطارداً من جميع أهالي الحي.

 

الامارات اليوم

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال الفرز

أخبار محلية إعلان نواب "إربد الأولى".. أسماء

النائب الأسبق فواز الزعبي

أخبار محلية لأول مرة.. فواز الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان

خلال الفرز أمس | تصوير: نادر أبوحية

أخبار محلية نتائج الدائرة الثانية في عمان .. "أسماء"

شركة آبل

تكنولوجيا أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية

غزة

فلسطين الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي

تعبيرية

طب وصحة 7 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

تعبيرية

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك حال الاستحمام بالماء الساخن بعد الأكل مباشرة؟

غزة

فلسطين استشهاد طفل وإصابة فلسطينيين في قصف على خان يونس



 


الأكثر مشاهدة





عاجل