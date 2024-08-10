والد غاضب يطلق النار على حكام مسابقة ملكة جمال في البرازيل

وبحسب موقع "أوكسيدنتال" وقعت الحادثة منذ أسبوع، بعد انتهاء مسابقة ملكة جمال في مدينة ألتاميرا بعد ساعتين تقريباً من انتهاء المسابقة، حيث عبر والد إحدى المشاركات عن استيائه من احتلال ابنته المركز الرابع في المسابقة، متسائلاً عن قرار الحكام ومعايير التقييم.
وبحسب شهود عيان، اعتبر الأب أن حصول ابنته على المركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم "إهانة"، وبسبب استيائه من قرار الحكام حاول أن يأخذ الأمور على عاتقه، لكنه تعرض لإطلاق النار قبل أن يتمكن من إيذاء الآخرين، وتوفي متأثراً بجراحه.
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