وثائق أميركية: حديث عن "قاعدة فضائية" على القمر

وجاء التعليق أثناء مناقشة صور وبيانات تتعلق بمنطقة قرب فوهة "فان دي غراف" على الجانب البعيد من القمر، قبل أن يوضح المشاركون أن الملاحظة وردت في سياق فكاهي، ليستكملوا بعدها مناقشاتهم العلمية المعتادة.
ونُشر التسجيل الصوتي، الذي يمتد لنحو 55 دقيقة، ضمن ملفات أفرجت عنها السلطات الأميركية أخيراً، في إطار رفع السرية عن وثائق مرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة وإمكانية وجود حياة خارج الأرض.
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