وثائق أميركية: حديث عن "قاعدة فضائية" على القمر

الوكيل الإخباري- كشفت وثائق أميركية رُفعت عنها السرية مؤخراً عن تعليق طريف ورد خلال اجتماع مغلق لوكالة ناسا عقب مهمة أبولو 16، أشار فيه أحد الخبراء إلى احتمال وجود "قاعدة فضائية" على سطح القمر.

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وجاء التعليق أثناء مناقشة صور وبيانات تتعلق بمنطقة قرب فوهة "فان دي غراف" على الجانب البعيد من القمر، قبل أن يوضح المشاركون أن الملاحظة وردت في سياق فكاهي، ليستكملوا بعدها مناقشاتهم العلمية المعتادة.