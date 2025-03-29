وثقتها الكاميرات.. مشاجرة مروعة بـ"الزيت المغلي" في مصر

الوكيل الإخباري- في واقعة مأساوية داخل مول شهير في مدينة 6 أكتوبر، نشبت مشاجرة عنيفة بين شاب وعامل في مطعم بسبب خلاف على أولوية شراء وجبة طعام، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بحروق. حيث قام أحد العاملين بسكب زيت مغلي على الشاب خلال المشاجرة، مما أسفر عن إصابته بحروق بالغة. كما أصيب شاب آخر كان موجودًا في المكان، بالإضافة إلى اثنين من عمال المطعم وأحد أفراد الأمن الإداري الذي كان متواجدًا في الموقع.

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تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع أطراف المشاجرة، وفتحت تحقيقًا بعد تفريغ كاميرات المراقبة.