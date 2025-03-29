السبت 2025-03-29 12:51 م
 

وثقتها الكاميرات.. مشاجرة مروعة بـ"الزيت المغلي" في مصر

نت
تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة مأساوية داخل مول شهير في مدينة 6 أكتوبر، نشبت مشاجرة عنيفة بين شاب وعامل في مطعم بسبب خلاف على أولوية شراء وجبة طعام، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بحروق. حيث قام أحد العاملين بسكب زيت مغلي على الشاب خلال المشاجرة، مما أسفر عن إصابته بحروق بالغة. كما أصيب شاب آخر كان موجودًا في المكان، بالإضافة إلى اثنين من عمال المطعم وأحد أفراد الأمن الإداري الذي كان متواجدًا في الموقع.

اضافة اعلان


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع أطراف المشاجرة، وفتحت تحقيقًا بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

 

24 

 
gnews

أحدث الأخبار

مظاهرات جديدة بتل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

فلسطين عائلات الأسرى تدعو للتظاهر و 70% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو

ر

فن ومشاهير مفاجآت وصراعات عنيفة تكشف الحقائق من فهد البطل

أرشيفية

أخبار محلية الصحة تعلن أسماء 117 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

ؤي

فن ومشاهير تطورات مثيرة في الحلقة الأخيرة من تحت سابع أرض

تتت

منوعات من أول من صنع كعك العيد؟

ترامب

عربي ودولي كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي

هت

منوعات نصائح مهمه لاستقبال عيد الفطر

ارشيفية

أخبار محلية أزمة مرورية وسط مدينة الطفيلة ومطالبات لإيجاد مسارات بديلة ومواقف للمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة