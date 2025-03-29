وثقتها الكاميرات.. مشاجرة مروعة بـ"الزيت المغلي" في مصر

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جميع أطراف المشاجرة، وفتحت تحقيقًا بعد تفريغ كاميرات المراقبة.
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