وثقته بهاتفها المحمول.. تصرف سيدة أثناء العمرة يثير جدلاً واسعاً على تيك توك - فيديو

وساهم ظهور رجل في الخلفية بدا عليه الارتباك في زيادة التفاعل والسخرية، فيما فتح الفيديو نقاشاً حول حدود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الأماكن المقدسة وضرورة احترام خصوصية الشعائر الدينية.
Umreye giden bir kadın zemzem suyunu yüzüne döküp bu anları TikTok’ta paylaşarak, kutsal bir anı saygısızca tüketiyor. pic.twitter.com/1Pt30gKmCw— Bayrak Medya (@bayrakmedya) December 18, 2025
