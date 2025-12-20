وثقته بهاتفها المحمول.. تصرف سيدة أثناء العمرة يثير جدلاً واسعاً على تيك توك - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة أثناء أداء العمرة تصب ماء زمزم على وجهها وتوثق اللحظة بهاتفها لنشرها على «تيك توك»، ما أثار موجة انتقادات واسعة اعتبرت التصرف تقليلاً من قدسية المكان وتحويل العبادة إلى محتوى ترفيهي.

وساهم ظهور رجل في الخلفية بدا عليه الارتباك في زيادة التفاعل والسخرية، فيما فتح الفيديو نقاشاً حول حدود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الأماكن المقدسة وضرورة احترام خصوصية الشعائر الدينية.

Umreye giden bir kadın zemzem suyunu yüzüne döküp bu anları TikTok’ta paylaşarak, kutsal bir anı saygısızca tüketiyor. pic.twitter.com/1Pt30gKmCw December 18, 2025