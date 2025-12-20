السبت 2025-12-20 11:25 ص

وثقته بهاتفها المحمول.. تصرف سيدة أثناء العمرة يثير جدلاً واسعاً على تيك توك - فيديو

فف
من الفيديو
السبت، 20-12-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة أثناء أداء العمرة تصب ماء زمزم على وجهها وتوثق اللحظة بهاتفها لنشرها على «تيك توك»، ما أثار موجة انتقادات واسعة اعتبرت التصرف تقليلاً من قدسية المكان وتحويل العبادة إلى محتوى ترفيهي.

اضافة اعلان


وساهم ظهور رجل في الخلفية بدا عليه الارتباك في زيادة التفاعل والسخرية، فيما فتح الفيديو نقاشاً حول حدود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الأماكن المقدسة وضرورة احترام خصوصية الشعائر الدينية.

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

اقتصاد محلي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء



 






الأكثر مشاهدة