الخميس 2025-07-24 12:42 م
 

وجدت داخل المباني السكنية.. الأفاعي تغزو هذا البلد!

غا
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت العاصمة الهندية دلهي والمناطق المجاورة ارتفاعًا في حالات ظهور الثعابين داخل المباني خلال موسم الرياح الموسمية. ووفقًا لمنظمة "وايلدلايف إس أو إس"، يعود السبب إلى غمر جحور الثعابين بالمياه، ما يدفعها للبحث عن مأوى جاف داخل المنازل والمدارس والمرافق العامة.

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من بين الحوادث البارزة:
العثور على أفعى جرذان داخل مطبخ في الطابق الثالث بمنطقة شرق كايلاش.
إزالة أفعى كوبرا من كافيتيريا جامعة جواهر لال نهرو.
رصد أفعى في مقر إقامة رئيس الوزراء.
إنقاذ ثعابين من منازل في غريتر نويدا، غازي آباد، وبوراري.


تلقت المنظمة أكثر من 100 بلاغ في مدينة أغرا خلال يونيو ويوليو، شملت أنواعًا مثل أفعى الجرذان، والكوبرا المزينة، وأفعى الذئب. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الحوادث في مناطق متعددة من البلاد خلال الموسم.

لبنان 24

 
 
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