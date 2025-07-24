وجدت داخل المباني السكنية.. الأفاعي تغزو هذا البلد!

من بين الحوادث البارزة:
العثور على أفعى جرذان داخل مطبخ في الطابق الثالث بمنطقة شرق كايلاش.
إزالة أفعى كوبرا من كافيتيريا جامعة جواهر لال نهرو.
رصد أفعى في مقر إقامة رئيس الوزراء.
إنقاذ ثعابين من منازل في غريتر نويدا، غازي آباد، وبوراري.
تلقت المنظمة أكثر من 100 بلاغ في مدينة أغرا خلال يونيو ويوليو، شملت أنواعًا مثل أفعى الجرذان، والكوبرا المزينة، وأفعى الذئب. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الحوادث في مناطق متعددة من البلاد خلال الموسم.
لبنان 24
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