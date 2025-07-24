وجدت داخل المباني السكنية.. الأفاعي تغزو هذا البلد!

الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة الهندية دلهي والمناطق المجاورة ارتفاعًا في حالات ظهور الثعابين داخل المباني خلال موسم الرياح الموسمية. ووفقًا لمنظمة "وايلدلايف إس أو إس"، يعود السبب إلى غمر جحور الثعابين بالمياه، ما يدفعها للبحث عن مأوى جاف داخل المنازل والمدارس والمرافق العامة.

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من بين الحوادث البارزة:

العثور على أفعى جرذان داخل مطبخ في الطابق الثالث بمنطقة شرق كايلاش.

إزالة أفعى كوبرا من كافيتيريا جامعة جواهر لال نهرو.

رصد أفعى في مقر إقامة رئيس الوزراء.

إنقاذ ثعابين من منازل في غريتر نويدا، غازي آباد، وبوراري.