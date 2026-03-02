وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!

الإثنين 2026-03-02 01:39 م

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقات الاجتماعية السلبية لا تؤثر فقط في مزاج الإنسان، بل قد تُسرّع أيضا عملية الشيخوخة البيولوجية في الجسم بصورة ملموسة.

وحاولت الدراسة التي نشرتها مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، فهم كيف يمكن للأشخاص المزعجين في حياتنا أن يتركوا آثارا عميقة على صحتنا تمتد إلى المستوى الخلوي.

 

وتعرف الشيخوخة البيولوجية بأنها العملية التي تتراكم فيها الأضرار على مستوى الخلايا والجزيئات مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى تدهور الوظائف الحيوية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. ومن المهم أن نفهم أن الأشخاص يتقدمون في العمر بيولوجيا بمعدلات مختلفة، حتى لو كانوا بنفس العمر الزمني. 

وعادة ما ننظر إلى العلاقات الاجتماعية كمصدر للدعم والراحة، لكن الباحثين يشيرون إلى أن بعض العلاقات قد تتحول إلى مصدر ضغط مزمن، خاصة تلك التي تتسم بالتوتر المستمر أو العداء أو العبء العاطفي المفرط، حيث تنشط استجابة الجسم للإجهاد مرارا وتكرارا، ما يزيد العبء التراكمي على أجهزة الجسم.

وأطلق الباحثون على الأشخاص الذين يسببون التوتر في حياتنا اسم "المزعجون"، وهم الأفراد الذين يخلقون المشاكل باستمرار أو يجعلون الحياة صعبة أو يسببون ضغطا نفسيا متواصلا. 

 

 وشملت الدراسة 2685 مشاركا من ولاية إنديانا الأمريكية، تراوحت أعمارهم بين 18 و103 أعوام، والمثير للدهشة أن نحو 29% من المشاركين أفادوا بوجود شخص واحد على الأقل من "المزعجين" في شبكة علاقاتهم الاجتماعية. 

وكشفت الدراسة أن بعض الفئات أكثر عرضة لوجود "مزعجين" في حياتهم. فالنساء يبلغن عن وجود هؤلاء الأشخاص أكثر من الرجال، وكذلك العاطلون عن العمل مقارنة بالموظفين. كما أن المدخنين ومن يعانون من صحة ضعيفة هم أكثر عرضة للعلاقات المتوترة، ما يشير إلى علاقة متبادلة بين سوء الصحة والاحتكاك بأشخاص سلبيين. إضافة إلى ذلك، فإن من عاشوا تجارب طفولة قاسية هم أكثر عرضة لوجود "مزعجين" في محيطهم عندما يكبرون.

ومن الطريف أن "المزعجين" غالبا ما يكونون أشخاصا هامشيين في حياتنا، وعلاقاتنا بهم سطحية أو محدودة. لكن حتى هذه العلاقات البسيطة تترك أثرا واضحا. فعند النظر إلى أنواع العلاقات، نجد أن نسبة "المزعجين" بين الأزواج والشركاء تصل إلى نحو 8.5%. أما بين الأقارب، فيتصدر الأطفال والآباء قائمة المزعجين، بينما يأتي الأحفاد والأجداد في ذيل القائمة. كما أن زملاء السكن والعمل يسجلون نسبا مرتفعة من "الإزعاج"، في المقابل نجد أن الأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية هم الأقل إزعاجا.

 
 


