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وحش أعماق المحيط الهادئ يستيقظ.. علماء يحذرون

عمود رماد بعد ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ "أرشيف"
عمود رماد بعد ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ "أرشيف"
 
الجمعة، 02-05-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري- حذر علماء من أن بركانًا ضخمًا تحت الماء، يُعرف باسم "أكسيال سيماونت" (Axial Seamount)، قبالة سواحل ولاية أوريغون الأميركية، قد يثور في أي لحظة، بعد تسجيل علامات واضحة على ازدياد نشاطه.اضافة اعلان


ويقع البركان على بعد نحو 300 ميل من اليابسة، وتحت عمق يصل إلى 5,000 قدم، مما يجعله بعيدًا عن تهديد مباشر للبشر. ومع ذلك، فإن ثورانه قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في قاع المحيط، كما حدث في ثوراته السابقة في أعوام 1998، 2011، و2015.

وأكد ويليام ويلكوك، أستاذ فيزياء الأرض البحرية بجامعة واشنطن، أن البركان بدأ بالانتفاخ مجددًا بسبب تراكم الماغما تحته، بحسب موقع "Ladbible" البريطاني.

وقال: "مع مرور الوقت، ينتفخ البركان بسبب تراكم الماغما تحت السطح... وقد بلغ الآن نفس مستوى الانتفاخ الذي وصل إليه قبل الثورات الثلاث الأخيرة، ما يعني أنه قد يثور في أي يوم إذا صحّت الفرضية."

من جانبها، أوضحت البروفيسورة ديبورا كيلي، من كلية علوم المحيطات في جامعة واشنطن، أن عدد الزلازل المسجلة حول البركان يتراوح بين 200 إلى 300 يوميًا، مع فترات قصيرة يرتفع فيها العدد إلى 1,000 زلزال يوميًا بسبب تأثير المد والجزر.

وقالت:"إذا كانت مؤشرات عام 2015 صحيحة، فنتوقع رؤية أكثر من 2,000 زلزال يوميًا لعدة أشهر قبل الثوران."

سكاي نيوز
 
gnews

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