وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة نيوز 24 أن ناشط حماية الحياة البرية شومان فان يارسفيلد، الذي كرس حياته لحماية وحيد القرن في جنوب إفريقيا، لقي مصرعه في هجوم وحيد قرن أثناء عمله في إحدى المحميات.

ووفقًا للتقرير، كان فان يارسفيلد، البالغ من العمر 58 عامًا والمدير في شركة Milk River Security المتخصصة في حماية البيئة، يقوم بدورية صباحية رفقة فريقه داخل محمية سامارا كارو، عندما هاجمه فجأة وحيد قرن أسود يزن نحو 1300 كيلوغرام، ما أدى إلى إصاباته بشكل قاتل ووفاته في الموقع.



وأوضح الموقع أن الراحل كرس مسيرته المهنية لحماية وحيد القرن ومكافحة الصيد غير القانوني، كما عملت شركته على توفير الأمن لهذه الحيوانات في عدد من المناطق بجنوب إفريقيا.