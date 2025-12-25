وداعاً لرائحة البصل.. حيل منزلية بسيطة لإزالة الرائحة من اليدين بسرعة

الفولاذ المقاوم للصدأ: فرك اليدين تحت ماء جارٍ على سطح معدني أو باستخدام صابون فولاذي يساعد على معادلة مركبات الكبريت وإزالة الرائحة بسرعة.
عصير الليمون أو الخل الأبيض: طبيعتهما الحمضية تُحيّد الرائحة؛ يكفي فرك اليدين بالقليل منهما ثم شطفهما بالماء.
مقشرات طبيعية: صودا الخبز، أو الملح الخشن، أو بقايا القهوة مع صابون لطيف تقشر الجلد وتزيل الزيوت المسببة للرائحة.
معجون الأسنان: يحتوي على مواد مزيلة للروائح، ويمنح اليدين انتعاشاً فورياً بعد فركهما وشطفهما جيداً.
بهذه الحيل البسيطة، يمكنكِ التخلص من رائحة البصل بسرعة والحفاظ على يديكِ نظيفتين ومنعشتين.
