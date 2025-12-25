الخميس 2025-12-25 10:00 ص

وداعاً لرائحة البصل.. حيل منزلية بسيطة لإزالة الرائحة من اليدين بسرعة

تعبيرية
الخميس، 25-12-2025 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد رائحة البصل العالقة باليدين من أكثر الأمور إزعاجاً بعد الطهي، إذ تنتج عن مركبات الكبريت التي تلتصق بزيوت الجلد وتبقى لساعات. لكن التخلص منها سهل باستخدام مكونات منزلية بسيطة.

الفولاذ المقاوم للصدأ: فرك اليدين تحت ماء جارٍ على سطح معدني أو باستخدام صابون فولاذي يساعد على معادلة مركبات الكبريت وإزالة الرائحة بسرعة.
عصير الليمون أو الخل الأبيض: طبيعتهما الحمضية تُحيّد الرائحة؛ يكفي فرك اليدين بالقليل منهما ثم شطفهما بالماء.
مقشرات طبيعية: صودا الخبز، أو الملح الخشن، أو بقايا القهوة مع صابون لطيف تقشر الجلد وتزيل الزيوت المسببة للرائحة.
معجون الأسنان: يحتوي على مواد مزيلة للروائح، ويمنح اليدين انتعاشاً فورياً بعد فركهما وشطفهما جيداً.


بهذه الحيل البسيطة، يمكنكِ التخلص من رائحة البصل بسرعة والحفاظ على يديكِ نظيفتين ومنعشتين.

 

اليوم السابع 

 
 


