وداعا للعفن! نصائح مذهلة لتنظيف المنزل وحمايته من الرطوبة

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تعانين من الرطوبة والعفن في منزلكِ، فإن الحلول التالية ستساعدكِ في التخلص من المشكلة والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة:

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التهوية الجيدة

تأكدي من تهوية المنزل بشكل يومي، خاصة في الأماكن الرطبة مثل المطبخ والحمام. افتحي النوافذ أو استخدمي مراوح لتقليل الرطوبة والهواء الرطب.



استخدام مزيل الرطوبة

يمكن استخدام أجهزة إزالة الرطوبة في الأماكن المعرضة للرطوبة مثل غرفة النوم أو الحمام. هذه الأجهزة تساعد على امتصاص الرطوبة الزائدة وتمنع نمو العفن.



استخدام الخل الأبيض

الخل الأبيض هو حل طبيعي وفعّال في محاربة العفن. امزجيه مع الماء واستخدميه لتنظيف الجدران والأسطح الرطبة، فهو يقتل البكتيريا ويمنع العفن من النمو.



الاهتمام بالعزل

تأكدي من أن المنزل معزول جيدًا ضد الرطوبة. يمكن أن تساعد بعض المواد العازلة للجدران والأسطح على تقليل امتصاص الرطوبة من الخارج.



العناية بالنوافذ والأبواب

تحققِ من وجود أي تسربات هوائية من النوافذ أو الأبواب قد تؤدي إلى دخول الرطوبة. استخدمي المواد العازلة لمنع أي تسرب.



استخدام الفحم النباتي أو بيكربونات الصوديوم

يمكن استخدام الفحم النباتي أو بيكربونات الصوديوم لامتصاص الرطوبة في الأماكن المغلقة، مثل الخزائن أو الغرف الصغيرة.



تنظيف الفطريات والعفن بشكل دوري

قومي بتنظيف الأسطح المصابة بالعفن والفطريات بشكل دوري باستخدام مواد مكافحة العفن المتوفرة في الأسواق.



الحفاظ على مستوى الرطوبة داخل المنزل

حافظي على مستوى رطوبة منخفض داخل المنزل باستخدام جهاز قياس الرطوبة. المستوى المثالي هو ما بين 30-50% من الرطوبة.



الاهتمام بالصيانة الدورية

قومي بصيانة الأنابيب والأسطح بشكل دوري لتجنب تسرب المياه من السقف أو الجدران، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انتشار الرطوبة والعفن.