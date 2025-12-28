وداعا للفوضى.. كيف تعيد ترتيب خزانتك لفصل الشتاء؟

الوكيل الإخباري- مع انخفاض درجات الحرارة في نهاية كل عام، يصبح الشتاء الوقت المثالي لتنظيف خزانة الملابس وتنظيمها لاستيعاب القطع الثقيلة التي نحتاجها يوميًا. فالمعاطف والسترات الصوفية والأوشحة غالبًا ما تتسبب بالفوضى داخل الخزانة، لكن تنظيمها بخطوات بسيطة كفيل بإعادة النظام.

اضافة اعلان



يُنصح أولًا بتنقيح الخزانة وفصل ملابس الصيف عن الشتاء، وتخزين القطع الخفيفة في صناديق مخصصة، مع التخلّص من الملابس غير المناسبة أو غير المستخدمة. بعدها يأتي دور التصنيف، سواء حسب النوع أو اللون، ما يسهل الوصول إلى الملابس ويجعل الخزانة أكثر ترتيبًا.



كما يُفضّل إصلاح القطع التالفة أو إرسالها إلى الخياط قبل التفكير بشراء ملابس جديدة. وبعد الانتهاء من الفرز، يُعاد ترتيب الخزانة بتعليق القطع الضرورية فقط، وطيّ السترات الصوفية في صناديق مفتوحة بدل تعليقها لتجنّب تشوّهها.



ولتقليل الازدحام، يمكن تخزين المعاطف الثقيلة والإكسسوارات الشتوية في غرفة جانبية أو عند مدخل المنزل، مع الاستفادة من الخطافات لتعليق الأوشحة والقبعات والقفازات. بهذه الخطوات، تصبح خزانة الملابس أكثر تنظيمًا وسهولة في الاستخدام طوال فصل الشتاء.