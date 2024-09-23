وداعا للكاكاو.. شوكولاتة من بذور "دوار الشمس"

ومن بين الأمثلة الناجحة، بدأت شركة «Planet A Foods» الألمانية إنتاج بديلاً للشوكولاتة يُدعى «ChoViva»، وهو مصنوع من بذور دوار الشمس، والشوفان، وغيرها من المكونات. كذلك، وبدلاً من حبوب الكاكاو، تستخدم شركة «Nukoko» حبوب الفول.
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