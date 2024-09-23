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وداعا للكاكاو.. شوكولاتة من بذور "دوار الشمس"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري-   لم تحل مصاعب صناعة الشوكولاتة، التي تمر بوقتٍ صعب حاليًا، أمام الابتكارات والمبدعين، إذ نجح بعضهم في التغلب على عقبات ارتفاع أسعار الكاكاو منذ بداية العام.

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فحسب تقرير في «سي إن إن بالعربي»، يبدعون طرقًا لصناعة الشوكولاتة لا تعتمد على الكاكاو. وتعد الشوكولاتة الخالية من الكاكاو متاحة بالفعل، ولكن العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون عن طرق جديدة لجعلها أكثر استدامة وصحة باستخدام تقنيات ومكونات جديدة.


ومن بين الأمثلة الناجحة، بدأت شركة «Planet A Foods» الألمانية إنتاج بديلاً للشوكولاتة يُدعى «ChoViva»، وهو مصنوع من بذور دوار الشمس، والشوفان، وغيرها من المكونات. كذلك، وبدلاً من حبوب الكاكاو، تستخدم شركة «Nukoko» حبوب الفول.

 

البيان

 

 
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