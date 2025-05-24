وداعا للمكواة.. حيلة بسيطة بعد الغسيل تُنقذ ملابسك!

الحيلة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تعتمد على إخراج الملابس فورًا بعد انتهاء الغسالة، ثم فردها جيدًا وتعليقها على شماعات وهي لا تزال رطبة، ما يسمح للبخار الطبيعي بتقليل التجاعيد بشكل كبير.
ويؤكد خبراء العناية بالملابس أن هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على نعومة الأقمشة، وتقلل من استهلاك الكهرباء الناتج عن استخدام المكواة، خاصة في فصل الصيف.
ويُنصح بتجربة هذه الخطوة مع القمصان والفساتين القطنية والملابس الخفيفة لتحقيق أفضل النتائج.
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