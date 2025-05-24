السبت 2025-05-24 05:54 م
 

وداعا للمكواة.. حيلة بسيطة بعد الغسيل تُنقذ ملابسك!

ال
تعبيرية
 
السبت، 24-05-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   باتت حيلة بسيطة تُطبّق بعد انتهاء دورة الغسيل تُغني الكثيرين عن استخدام المكواة، وتُحقق نتائج مذهلة في فرد الملابس.

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الحيلة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تعتمد على إخراج الملابس فورًا بعد انتهاء الغسالة، ثم فردها جيدًا وتعليقها على شماعات وهي لا تزال رطبة، ما يسمح للبخار الطبيعي بتقليل التجاعيد بشكل كبير.


ويؤكد خبراء العناية بالملابس أن هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على نعومة الأقمشة، وتقلل من استهلاك الكهرباء الناتج عن استخدام المكواة، خاصة في فصل الصيف.


ويُنصح بتجربة هذه الخطوة مع القمصان والفساتين القطنية والملابس الخفيفة لتحقيق أفضل النتائج.

 
gnews

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