ودّعي بقع الزيت العنيدة بعد الغسيل: خطوات بسيطة تعيد لملابسك نظافتها الكاملة

الوكيل الإخباري- الزيت مادة دهنية لا تذوب في الماء، حتى مع استخدام مسحوق الغسيل العادي، مما يجعل بعض البقع تبقى على الملابس، خصوصاً القطنية أو تلك التي تمتص الزيت بسرعة.





🧼 طرق فعّالة لإزالة بقع الزيت بعد الغسيل

1. مزيل البقع أو مسحوق الغسيل القوي

ضعي القليل من مزيل البقع السائل على مكان البقعة مباشرة،

ثم افركيها بلطف باستخدام فرشاة ناعمة أو بأطراف الأصابع،

وبعدها اغسلي القطعة بالماء الدافئ.

2. الصابون القوي أو النشادر

اخلطي القليل من الصابون المركز أو صابون الغسيل مع ماء دافئ،

ثم افركي البقعة برفق واتركي الخليط لبضع دقائق قبل الغسيل.

3. بودرة الأطفال أو النشا

رشي القليل من النشا أو بودرة الأطفال على البقعة واتركيها 15–20 دقيقة،

ثم أزيليها بفرشاة ناعمة واغسلي الملابس كالمعتاد.

هذه الطريقة تمتص الزيت الزائد بفعالية.

4. الخل الأبيض أو عصير الليمون (للملابس الفاتحة)

ضعي كمية صغيرة على البقعة قبل الغسيل، فهذه المواد تساعد على تفكيك الدهون دون إتلاف القماش.

5. إعادة الغسيل بالماء الدافئ أو الساخن (حسب نوع القماش)

الحرارة تساعد على إذابة بقايا الزيت والتخلص منها نهائيًا.



💡 نصائح مهمة

لا تضعي الملابس في المجفف قبل التأكد من إزالة البقعة تمامًا، لأن الحرارة تثبتها.

اختبري أي مادة تنظيف على جزء صغير من القماش أولاً.

تعاملي مع البقعة فورًا بعد ملاحظتها، فكلما كانت جديدة كانت إزالتها أسهل.