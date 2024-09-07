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ورقة تتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً في تركيا .. ماذا كُتب عليها؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مسؤولون أتراك أن طائرة تابعة لشركة فيستارا إيرلاينز الهندية هبطت اضطرارياً، أمس، نحو الساعة 4:30 مساءً (13:30 بتوقيت غرينتش) في أرضروم شرقي تركيا، بعد العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها «قنبلة على متن الطائرة».

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وذكر وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور على منصة «إكس»، أن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب وما زالا يفتشان الطائرة، مضيفاً أن إجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.


وقال متحدث باسم فيستارا: «جرى تحويل رحلة فيستارا يو.كيه 27 إلى تركيا، بعد أن أقلعت من مومباي في طريقها إلى فرانكفورت، بسبب مخاوف أمنية لاحظها طاقمنا أثناء وجودهم على متن الطائرة»، مؤكداً أن الطائرة هبطت في أرضروم.


وأضاف المتحدث: «وفقاً للبروتوكول، أُخطرت السلطات المعنية على الفور، وبدأنا تعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية لاستكمال عمليات التفتيش الأمنية الإلزامية».


وقال وزير النقل، عبد القادر أورال، لمحطة إخبارية، إن السلطات لم تعثر على متن الطائرة بعد على أي شيء يمكن الاشتباه في كونه قنبلة أو يشكّل تهديداً.


وأضاف أن وقف حركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار أرضروم جرى تمديده حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي بسبب الحالة الطارئة، بعد أن كان مقرراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

البيان

 
gnews

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