 
الأربعاء 2025-02-26 09:49 ص
 

وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعدّ الشاورما للزبائن

أنالينا بيربوك – صورة مأخوذة من فيديو على منصة إكس
أنالينا بيربوك – صورة مأخوذة من فيديو على منصة إكس
الأربعاء، 26-02-2025 09:34 ص
الوكيل الإخباري-  في خطوة لافتة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تجربة عملية داخل أحد مطاعم الشاورما السورية في برلين.اضافة اعلان


وظهرت الوزيرة مرتدية زي عمال المطعم، حيث قامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، محاولةً مجاراة سرعة العاملين في تقديم الطلبات.

ونالت بيربوك تفاعلًا وترحيبًا من الزبائن الذين شجّعوها وحيّوها على روح التعاون والمحبة التي أبدتها لهم وللعاملين في المطعم.

وبعبارة "هل تطلب مني الكباب؟" نشرت الوزيرة الألمانية فيديو لها على صفحتها الرسمية على منصة إكس، وهي تأخذ طلبات الزبائن من مطعم الشاورما في برلين.

ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأنظار إليها مؤخرًا، بعدما تصدّرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدم مصافحته لها خلال زيارتها لدمشق.

وقد خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، قائلةً إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق، كان واضحًا أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من المصافحات اليدوية المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.

الجزيرة
 
gnews

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أنالينا بيربوك – صورة مأخوذة من فيديو على منصة إكس

منوعات وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعدّ الشاورما للزبائن

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