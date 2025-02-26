وزيرة الخارجية الألمانية ترتدي زي عمال المطاعم وتعدّ الشاورما للزبائن

وظهرت الوزيرة مرتدية زي عمال المطعم، حيث قامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، محاولةً مجاراة سرعة العاملين في تقديم الطلبات.
ونالت بيربوك تفاعلًا وترحيبًا من الزبائن الذين شجّعوها وحيّوها على روح التعاون والمحبة التي أبدتها لهم وللعاملين في المطعم.
وبعبارة "هل تطلب مني الكباب؟" نشرت الوزيرة الألمانية فيديو لها على صفحتها الرسمية على منصة إكس، وهي تأخذ طلبات الزبائن من مطعم الشاورما في برلين.
ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأنظار إليها مؤخرًا، بعدما تصدّرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدم مصافحته لها خلال زيارتها لدمشق.
وقد خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، قائلةً إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق، كان واضحًا أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من المصافحات اليدوية المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.
الجزيرة
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