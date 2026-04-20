وصفة قهوة غريبة تثير جدلا واسعا

الوكيل الإخباري- حقق مشروب غريب وفريد من نوعه شعبية كبيرة على المنصات الاجتماعية، بوصفه "أفضل قهوة في العالم"، والذي يتمثل في "قهوة البيض" الفيتنامية التي ظهرت ﻷول مرة منذ أكثر من 80 عاما.

وتصنع هذه القهوة عن طريق خفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف، ثم سكب هذا المزيج الحلو فوق قهوة فيتنامية قوية، ليكون طعمها مثل الحلوى، بل ويشبهها البعض بالمارشميلو.