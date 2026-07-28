وصفة منزلية فعالة لتنظيف المرايا والزجاج بسهولة

01:32 م

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تواجهين صعوبة في تلميع المرايا، فيمكنكِ تحضير منظف منزلي بسيط يمنح الزجاج لمعانًا من دون ترك آثار أو خطوط. اضافة اعلان





لتحضير المحلول، اخلطي ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة، وربع كوب من الخل الأبيض، وربع كوب من الكحول الطبي، وكوبًا ونصفًا من الماء في زجاجة رذاذ، ثم رُجّيها جيدًا قبل الاستخدام. بعد الرش، امسحي المرآة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، ثم استخدمي قطعة جافة أخرى للحصول على لمعان مثالي.



ويعود تأثير المحلول إلى أن الخل يزيل الترسبات، والكحول يتبخر سريعًا ويمنع ظهور البقع، بينما يساعد نشاء الذرة على إزالة الأوساخ والدهون بلطف من دون خدش الزجاج.



ولا يقتصر استخدام هذا المحلول على المرايا، بل يصلح أيضًا لتنظيف النوافذ والأبواب الزجاجية، وصنابير الكروم، والأسطح الرخامية الصناعية، وزجاج السيارة. في المقابل، يُنصح بعدم استخدامه على الرخام الطبيعي أو شاشات التلفزيون والهواتف.



كما يمكن استخدام أكياس الشاي الأسود كبديل طبيعي سريع؛ إذ يساعد حمض التانيك على إزالة الأوساخ ومنح المرايا لمعانًا خفيفًا بين عمليات التنظيف.





