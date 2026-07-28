الثلاثاء 2026-07-28 03:43 م

وصفة منزلية فعالة لتنظيف المرايا والزجاج بسهولة

\سي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري-   إذا كنتِ تواجهين صعوبة في تلميع المرايا، فيمكنكِ تحضير منظف منزلي بسيط يمنح الزجاج لمعانًا من دون ترك آثار أو خطوط.اضافة اعلان


لتحضير المحلول، اخلطي ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة، وربع كوب من الخل الأبيض، وربع كوب من الكحول الطبي، وكوبًا ونصفًا من الماء في زجاجة رذاذ، ثم رُجّيها جيدًا قبل الاستخدام. بعد الرش، امسحي المرآة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، ثم استخدمي قطعة جافة أخرى للحصول على لمعان مثالي.

ويعود تأثير المحلول إلى أن الخل يزيل الترسبات، والكحول يتبخر سريعًا ويمنع ظهور البقع، بينما يساعد نشاء الذرة على إزالة الأوساخ والدهون بلطف من دون خدش الزجاج.

ولا يقتصر استخدام هذا المحلول على المرايا، بل يصلح أيضًا لتنظيف النوافذ والأبواب الزجاجية، وصنابير الكروم، والأسطح الرخامية الصناعية، وزجاج السيارة. في المقابل، يُنصح بعدم استخدامه على الرخام الطبيعي أو شاشات التلفزيون والهواتف.

كما يمكن استخدام أكياس الشاي الأسود كبديل طبيعي سريع؛ إذ يساعد حمض التانيك على إزالة الأوساخ ومنح المرايا لمعانًا خفيفًا بين عمليات التنظيف.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

أخبار محلية انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي إستونيا ويحصد المركزين الأول والثاني

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى حفل افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن

يسش

فيديو منوع دلافين وردية شوهدت على جسر غالاتا في إسطنبول

430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

أخبار محلية 430 شابًا وشابة يستفيدون من مشروع التدريب المهني المزدوج بين الأردن وألمانيا

صسي

فيديو منوع شركة صينية طورت شاشة فائقة الخفة والشفافية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي



 
 






الأكثر مشاهدة

 