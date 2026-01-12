الإثنين 2026-01-12 01:13 م

وظيفة سحرية.. لماذا يحتوي باب الميكروويف على شبكة من النقاط السوداء؟

ب
تعبيرية
 
الإثنين، 12-01-2026 12:04 م

الوكيل الإخباري-   قد تبدو النقاط السوداء على باب فرن الميكروويف مجرد تصميم جمالي، لكنها في الواقع عنصر أمان أساسي يحمي المستخدم أثناء تشغيل الجهاز. فهذه النقاط تشكّل شبكة معدنية دقيقة تمنع تسرّب موجات الميكروويف إلى الخارج، مع السماح بمرور الضوء لرؤية الطعام أثناء التسخين.

ويعتمد عمل هذه الشبكة على مبدأ فيزيائي يُعرف بـ«قفص فاراداي»، حيث تكون فتحاتها أصغر بكثير من طول موجات الميكروويف، ما يمنعها من النفاذ خارج الفرن ويُبقيها محصورة داخله لتسخين الطعام بأمان.


ويؤكد الخبراء أن هذه الشبكة معيار أساسي في جميع أفران الميكروويف المعتمدة عالميًا، ولا يمكن الاستغناء عنها، إذ تلعب دورًا مهمًا في حماية المستخدم من أي تسرب إشعاعي محتمل.


وفي حال ظهور تلف حقيقي أو تشققات في الزجاج أو الشبكة المعدنية، يُنصح بالتوقف عن استخدام الجهاز واستبدال الباب، حفاظًا على السلامة.


ورغم بساطتها، تبقى هذه النقاط مثالًا على تفاصيل هندسية صغيرة تحمل أهمية كبيرة في تصميم الأجهزة المنزلية الحديثة.

 

بوابة اخبار اليوم  

 
 


