وظيفة سحرية.. لماذا يحتوي باب الميكروويف على شبكة من النقاط السوداء؟

ويعتمد عمل هذه الشبكة على مبدأ فيزيائي يُعرف بـ«قفص فاراداي»، حيث تكون فتحاتها أصغر بكثير من طول موجات الميكروويف، ما يمنعها من النفاذ خارج الفرن ويُبقيها محصورة داخله لتسخين الطعام بأمان.
ويؤكد الخبراء أن هذه الشبكة معيار أساسي في جميع أفران الميكروويف المعتمدة عالميًا، ولا يمكن الاستغناء عنها، إذ تلعب دورًا مهمًا في حماية المستخدم من أي تسرب إشعاعي محتمل.
وفي حال ظهور تلف حقيقي أو تشققات في الزجاج أو الشبكة المعدنية، يُنصح بالتوقف عن استخدام الجهاز واستبدال الباب، حفاظًا على السلامة.
ورغم بساطتها، تبقى هذه النقاط مثالًا على تفاصيل هندسية صغيرة تحمل أهمية كبيرة في تصميم الأجهزة المنزلية الحديثة.
